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Автор Олеся Киреева

Более 80 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

Общество

В трёх московских аэропортах отменили или задержали более 80 рейсов из-за снегопада. Таковы данные "Яндекс.Табло".

Как сообщает МК.RU, изменения в расписании связаны со сложными метеоусловиями – в столице идёт сильный снег.

Во Внукове перенесли семь вылетов на более позднее время. Два рейса отменили совсем. В Домодедове из-за погоды задержали 28 рейсов, ещё три отменили. 

В Шереметьеве - наибольшее количество задержек и переносов. Там отменили 19 рейсов, а вылет 24 самолетов перенесли.

Вылеты возобновятся сразу после прекращения снегопада и расчистки взлетно-посадочных полос.

14 декабря прошлого года в трёх аэропортах Москвы задержали или отменили более 30 рейсов из-за снегопада. 

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Автор: Олеся Киреева, Куратор: Наталия Красовская
внуково снегопад домодедово шереметьево задержка рейса
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