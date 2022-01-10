Актёр Борис Щербаков считает, что его коллега Мария Шукшина сильно заблуждается по поводу своего нежелания вакцинироваться от коронавируса. Он уверен, что она достаточно умна, чтобы понимать важность и безальтернативность прививки, а её позиция ярого антипрививочника объясняется чьим-то очень сильным давлением.
"Вероятнее всего, она на данный момент просто находится под сторонним влиянием, причем довольно серьезным. Это же очевидно. Потому что она довольно умная девочка", — объяснил свою позицию Щербаков в беседе с Борисом Корчевниковым.
Как пишет 5-tv.ru, Щербаков считает, что просто обязан переубедить Шукшину и уговорить её вакцинироваться, потому что переживает за её здоровье и жизнь.
"Я позвоню и поговорю с ней. Серьезно поговорю. На моем примере она, может, поменяет свое мнение. Я считаю, что надо обязательно вакцинироваться", — уверен артист.
Борис Щербаков на своём примере знает, что прививка помогает перенести коронавирус в лёгкой форме и не допустить осложнений, даже если человек заболел. Сам Щербаков в свои 72 года своевременно вакцинировался, а после этого заразился COVID-19 и был госпитализирован. Однако благодаря вакцинации он перенёс заболевание легко. Поэтому, убеждённый в важности прививки, он месяц назад ревакцинировался.
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