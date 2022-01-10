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Автор Светлана Нерадовская

Борис Щербаков надеется переубедить Марию Шукшину насчёт вакцинации

Общество

Актёр Борис Щербаков считает, что его коллега Мария Шукшина сильно заблуждается по поводу своего нежелания вакцинироваться от коронавируса. Он уверен, что она достаточно умна, чтобы понимать важность и безальтернативность прививки, а её позиция ярого антипрививочника объясняется чьим-то очень сильным давлением.

Борис Щербаков надеется переубедить Марию Шукшину насчёт вакцинации

"Вероятнее всего, она на данный момент просто находится под сторонним влиянием, причем довольно серьезным. Это же очевидно. Потому что она довольно умная девочка", — объяснил свою позицию Щербаков в беседе с Борисом Корчевниковым.

Как пишет 5-tv.ru, Щербаков считает, что просто обязан переубедить Шукшину и уговорить её вакцинироваться, потому что переживает за её здоровье и жизнь.

"Я позвоню и поговорю с ней. Серьезно поговорю. На моем примере она, может, поменяет свое мнение. Я считаю, что надо обязательно вакцинироваться", — уверен артист.

Борис Щербаков на своём примере знает, что прививка помогает перенести коронавирус в лёгкой форме и не допустить осложнений, даже если человек заболел. Сам Щербаков в свои 72 года своевременно вакцинировался, а после этого заразился COVID-19 и был госпитализирован. Однако благодаря вакцинации он перенёс заболевание легко. Поэтому, убеждённый в важности прививки, он месяц назад ревакцинировался.

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«Кто изменил мозг Шукшиной?» Конспирологический БРЕД "специалистов" по вакцинации на фоне эпидемии
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
Темы мария шукшина борис щербаков борис корчевников
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