С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 7,7%

С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 7,7%. Их получают те, кто не выработал достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Как пишет "Российская газета", такие выплаты в России получает более 3 миллионов человек.

Социальные пенсии по возрасту назначаются на пять лет позже, чем страховые.

В России также действует система пенсий по государственному обеспечению. Её получает около 700 тысяч человек. Такую пенсию выплачивают госслужащим, военным, гражданам в случае наступления инвалидности или потери кормильца, а также нетрудоспособным гражданам.

В 2021 году средний размер социальной пенсии вырос до 10 183 рублей. Тогда её повысили почти на 3,5%. После индексации 1 апреля размер соцпенсии составит почти 11 тысяч. Это на 7 тысяч меньше, чем средний размер выплат по старости.

Как заложено в бюджете Пенсионного фонда России, в 2023 году социальные пенсии должны вырасти на 2,5%, в 2024-ом – почти на 10%.

Pravda.Ru писала, что по словам заслуженного экономиста России, профессора Владимира Гришина, пенсии россиян будут проиндексированы в соответствии с фактической инфляцией уже в 2022 году. Он заверил, что прибавка к пенсиям будет приблизительно в два раза больше, чем была до сих пор.