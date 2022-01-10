Собчак о заявлениях Путина и Лукашенко по Казахстану: "Привычная риторика"

Ксения Собчак свела все заявления Путина и Лукашенко о беспорядках в Казахстане к нескольким кратким мыслям.

Журналистка рассказала о самоубийствах в Казахстане высокопоставленных силовиков — полковника КНБ (наше ФСБ) Азамата Ибраева и главного полицейского Жамбылской области Жаната Сулейменова.

Звезда ТВ и интернета лаконично пересказала позицию по ситуации в соседнем государстве Владимира Путина, Александра Лукашенко и Касыма-Жомарта Токаева. Лидеры РФ, Белоруссии и Казахстана обменялись мнениями на онлайн-сессии глав стран ОДКБ.

"Токаев продвигал очевидную и привычную всем нам риторику: протесты готовились за рубежом, это все террористы. Путин говорил про Майдан. Лукашенко намекал, что следующий Узбекистан. Цены на газ? Какие цены на газ?" — написала Собчак в своём Telegram-канале.

Президент РФ Владимир Путин в своём заявлении подчеркнул, что часть зачинщиков беспорядков в Казахстане готовили в зарубежных лагерях боевиков.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.