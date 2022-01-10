Тамара Глоба о России в 2022-ом и о Путине "у руля"

Астролог Тамара Глоба, сверившись со звёздами, подтвердила: в наступившем году Россия увидит много положительных перемен.

По её мнению, все мрачные и устрашающие прогнозы, прозвучавшие в декабре-начале января, не соответствуют действительности, ибо ближайшее будущее "будет лучшим временем для развития России":

страна успешно справится с последствиями пандемии;

экономика и основные отрасли промышленности — особенно химическая, машиностроение, сельское хозяйство и высокие технологии — пойдут "на подъём";

хотя русофобы и внешние враги никуда не исчезнут, укрепятся отношения с соседями.

"Нового царя не будет"

По словам Тамары Глобы, российское правительство будет успешно укреплять страну и благосостояние народа. А "байкам" о транзите власти, "преемнике" или "новом царе" верить не стоит:

"Владимир Путин останется на своем посту до тех пор, пока не сделает все намеченное", — твёрдо заявила астролог.

Отказ от ответственности: призываем своих читателей взвешенно подходить к оценке предсказаний астрологов, магов и экстрасенсов и напоминаем: учёные к ним относятся скептически.

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