Шойгу рассказал о войне против России: "Проигрывать не имеем права"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что в мире развернулась информационная война против России "по всем фронтам".

Шойгу ставит на первое место контроль информации, касающейся российской армии. На основе полученных сведений департамент ведомства собирает базу данных.

Глава Минобороны РФ уверен: то, как подаётся информация в современном мире, является новым инструментом ведения войны.

"Информационная война, которая идёт на всех фронтах, и проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права", — сказал Сергей Кужугетович в программе "Военная приёмка" на канале "Звезда".

Шойгу настаивает на том, что к делу освещения работы ведомства нужно подходить со всей серьёзностью.

"Прошло то время, давно прошло, и сегодня все совсем по-другому, всё намного серьёзнее", — объяснил министр.

Также Шойгу подчеркнул, что в Вооружённых Силах России установилась практика приглашать представителей зарубежных СМИ на масштабные военные учения и другие знаковые события для того, чтобы информация иностранных журналистов о российской армии была гарантированно проверенной.

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