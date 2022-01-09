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Автор Елена Былкина

Шойгу рассказал о войне против России: "Проигрывать не имеем права"

Общество

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что в мире развернулась информационная война против России "по всем фронтам".

Шойгу рассказал о войне против России: "Проигрывать не имеем права"

Шойгу ставит на первое место контроль информации, касающейся российской армии. На основе полученных сведений департамент ведомства собирает базу данных.

Глава Минобороны РФ уверен: то, как подаётся информация в современном мире, является новым инструментом ведения войны.

"Информационная война, которая идёт на всех фронтах, и проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права", — сказал Сергей Кужугетович в программе "Военная приёмка" на канале "Звезда".

Шойгу настаивает на том, что к делу освещения работы ведомства нужно подходить со всей серьёзностью.

"Прошло то время, давно прошло, и сегодня все совсем по-другому, всё намного серьёзнее", — объяснил министр.

Также Шойгу подчеркнул, что в Вооружённых Силах России установилась практика приглашать представителей зарубежных СМИ на масштабные военные учения и другие знаковые события для того, чтобы информация иностранных журналистов о российской армии была гарантированно проверенной. 

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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