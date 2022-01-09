В Госдуме предлагают забирать половину доходов у богатых россиян

Зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил о необходимости внедрения в России прогрессивной ставки НДФЛ. По мнению депутата, НДФЛ на сверхдоходы может составлять 50%.

Щапов в интервью URA.RU заявил, что ставки НДФЛ в России должны быть такими:

0-5% — для граждан, которые получают МРОТ и меньше;

25% — для граждан, доходы которых превышают 10 млн рублей в год;

40-50% — для граждан, которые получают сверхдоходы.

"Это будет более справедливая система, она приведет к сокращению разрыва в доходах, снизит социальную напряжённость", — заявил Щапов.

По его словам, социальный разлом в российском обществе состоит в том, что работники в удалённых посёлках получат 10-15 тыс. рублей, а работники крупных банков — сотни миллионов.

Депутат добавил, что опасения по поводу возможного бегства бизнесменов за пределы страны необоснованны, так как в странах Запада налоги намного выше.

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