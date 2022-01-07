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Автор Светлана Нерадовская

МИД обвинило Собчак "в приступе глупости и злости" после её нападки на Захарову

Общество

В пресс-службе МИД РФ не оставили без внимания пост телеведущей Ксении Собчак в Twitter, в котором она попыталась задеть официального представителя ведомства Марию Захарову. В ответ пресс-служба наградила журналистку нелестными эпитетами.

Мария Захарова ранее отреагировала на слова пресс-секретаря Белого Дома Джен Псаки, написав, что в Вашингтоне не понимают, что происходит в Казахстане.

На пост Захаровой ответил пользователь, называющий себя "настоящий Низовцев", саркастически сообщивший, что не понимать в США этого не могут, ведь "мы ж решили, что протесты в Казахстане именно оттуда организовывали".

Собчак после этих слов подключилась к дискуссии и выразила своё мнение по обсуждаемому вопросу.

"От это неувязочка от моего любимого позитивного человечка из МИД РФ", — отметила в своем Telegram-канале бывшая ведущая "Дом-2".

В МИД сочли это высказывание оскорбительным.

"Это не у Захаровой неувязочка, а у Собчак приступ глупости и злости, в пылу которого она снова все перепутала", — ответили журналистке в ведомстве.

Его представители нашли прекрасным то, что Ксения Собчак читает федеральные СМИ, и иронично посоветовали ей не делать этого по утрам. В завершение пресс-служба МИД задала телеведущей риторический вопрос о том, "кто в мире нужнее: позитивный человечек или депрессивный нелюдь".

 

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
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