Володин предложил своим подписчикам сократить новогодние праздники

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин решил организовать в своём Telegram-канале опрос об отношении к новогодним праздникам. Так, парламентарий предложил своим читателям три варианта ответа.

За вариант "пусть все остаётся как есть сейчас" проголосовало большинство — это 57% от общего числа принявших участие в опросе. При этом второй и третий варианты ответа набрали примерно одинаковое количество голосов.

За перенос длинных выходных на тёплое время выступили 22%, а за идею сократить слишком длинные выходные — 21%.

Интересно, что дискуссия развернулась и в комментариях. Некоторые пользователи действительно активно выступают за увеличение отдыха в майские дни. Другие шутили, что опросы надо проводить по qr-кодам, ещё одна часть начала требовать их отмены.

"Ввести запрет на искусственное разделение общества с помощью QR-кодов и других кодов вообще. А Новый Год лучше не трогать, а то как с кодами выйдет", — написал один из подписчиков.

Ранее врач-терапевт Константин Хоманов заявил о подъёме заболеваемости коронавирусной инфекцией после новогодних праздников.

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