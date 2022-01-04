EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Валентина Севрюгина

Володин предложил своим подписчикам сократить новогодние праздники

Общество

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин решил организовать в своём Telegram-канале опрос об отношении к новогодним праздникам. Так, парламентарий предложил своим читателям три варианта ответа.

Володин предложил своим подписчикам сократить новогодние праздники

За вариант "пусть все остаётся как есть сейчас" проголосовало большинство — это 57% от общего числа принявших участие в опросе. При этом второй и третий варианты ответа набрали примерно одинаковое количество голосов.

За перенос длинных выходных на тёплое время выступили 22%, а за идею сократить слишком длинные выходные — 21%.

Интересно, что дискуссия развернулась и в комментариях. Некоторые пользователи действительно активно выступают за увеличение отдыха в майские дни. Другие шутили, что опросы надо проводить по qr-кодам, ещё одна часть начала требовать их отмены.

"Ввести запрет на искусственное разделение общества с помощью QR-кодов и других кодов вообще. А Новый Год лучше не трогать, а то как с кодами выйдет", — написал один из подписчиков.

Ранее врач-терапевт Константин Хоманов заявил о подъёме заболеваемости коронавирусной инфекцией после новогодних праздников. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Володин объявил войну Орешкину. Кто заменит Путина в 2024 году?
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Наталия Красовская
Темы россия вячеслав володин
Новости
Эксперт: на внеочередном заседании глав МИД НАТО не будет ничего чрезвычайного
На Кубани инспектор ДПС скончался после попадания фейерверка в голову
Володин предложил своим подписчикам сократить новогодние праздники
Грушко будет представлять российское дипведомство на заседании с НАТО
На границе Польши и Белоруссии в 2022 году построят капитальное заграждение
Президент Казахстана заявил, что власти выполнят требование протестующих
На Украине заговорили о потере безвизового режима с ЕС из-за мигрантов
В Казахстане протестующие потребовали встречи с президентом
В Евросоюзе решили не обсуждать "Северный поток-2" с Украиной
В Москве прошла церемония прощания с журналистом Егором Просвирниным
Последние материалы
Грушко будет представлять российское дипведомство на заседании с НАТО
На границе Польши и Белоруссии в 2022 году построят капитальное заграждение
Президент Казахстана заявил, что власти выполнят требование протестующих
Как правильно питаться в новогодние праздники сердечникам
На Украине заговорили о потере безвизового режима с ЕС из-за мигрантов
В Казахстане протестующие потребовали встречи с президентом
Почему люди вдруг начинают говорить с иностранным акцентом?
В Евросоюзе решили не обсуждать "Северный поток-2" с Украиной
В Москве прошла церемония прощания с журналистом Егором Просвирниным
Долина рассказала об отношениях с Александром Абдуловым
Популярное
Красота
Почему женщины в попытке обрести идеальную фигуру не достигают цели

Если невысокой пышечке стремиться к формам жердеобразной модели — проигрыш обеспечен. Как же быть?

Почему женщины в попытке обрести идеальную фигуру не достигают цели
Игорь Крутой урезонил безголосого сына Королёвой: "Наташ, без обид!"
Шоу-бизнес
Игорь Крутой урезонил безголосого сына Королёвой: "Наташ, без обид!"
Общество
Главреда "Эха Москвы" забанил Instagram за репост фото голой Собчак
Мир. Новости мира
Загадочное неврологическое заболевание "косит" молодёжь в Канаде
Ирина Шлионская Почему люди вдруг начинают говорить с иностранным акцентом? Ирина Шлионская Василий Амирджанов Президент повысил политический статус Деда Мороза Василий Амирджанов Любовь Степушова Китай массово скупает зерновые. Чего другие не понимают? Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Собственники заправок в Казахстане снизили цены на газ после митингов
Происшествия
Пятеро сирийских военнослужащих погибли при нападении боевиков ИГ* на автобус
Экс-глава "Нафтогаза" предостерёг Киев от "воровства" российского газа
Мир. Новости мира
Экс-глава "Нафтогаза" предостерёг Киев от "воровства" российского газа
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников