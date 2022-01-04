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Автор Евгения Васильева

В Москве прошла церемония прощания с журналистом Егором Просвирниным

Общество

Националиста, основателя издания "Спутник и Погром" Егора Просвирнина во вторник, четвёртого января, похоронили в Москве на Троекуровском кладбище. С журналистом прощались около часа.

В Москве прошла церемония прощания с журналистом Егором Просвирниным

Как сообщили в РИА Новости, на кладбище попрощаться с 35-летним Просвирниным пришли его родственники и товарищи, а также коллеги. В церемонии приняли участие предприниматели, политики, ополченцы ЛДНР, активисты и творческие люди. Журналиста похоронили возле могилы философа Константина Крылова.

Ранее 27 декабря в СМИ рассказали о смерти Просвирнина. Его тело обнаружили под окнами здания в центре Москвы. Правоохранители рассматривают две версии произошедшего: самоубийство и несчастный случай. Известно, что журналист не оставлял предсмертных записок.

Анонимный источник из правоохранительных органов сообщал, что в тот день националист находился в состоянии наркотического опьянения. Просвирнин покончил с собой, сказал собеседник.

"Умер Егор Просвирнин. Я в шоке. Огромные соболезнования Марине и всей его семье", — заявил в своём Telegram-канале политик Роман Юнеман.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Артём Пермяков, Куратор: Наталия Красовская
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