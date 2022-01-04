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Автор Олеся Киреева

"Справедливая Россия": многодетным семьям введут льготную ипотеку под 3%

Общество

В России могут ввести льготную ипотеку под 3% для многодетных семей. Проект разработала "Справедливая Россия". Документ уже направлен в правительство.

"Справедливая Россия": многодетным семьям введут льготную ипотеку под 3%

Как сообщает РИА Новости, закон также разрабатывала сенатор Ольга Епифанова. 

В законопроекте говорится о том, что нужно выдавать ипотеку семьям с тремя и более детьми по ставке 3% годовых на весь срок кредитования.

"В частности, законопроектом предлагается установить, что процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставленным семьям с тремя и более детьми, субсидируется до уровня 3% на весь срок действия таких кредитов (займов)", - написано в пояснительной записке к законопроекту.

Ипотека будет доступна тем гражданам, которые получили кредит 1 января 2021 года.  Авторы проекта отмечают, что правила предоставления субсидий будут утверждать правительство России.

В России число семей составляет 42 миллиона. Примерно 1,5 миллиона  имеют трёх и более детей. Из федерального бюджета на субсидирование ипотеки понадобится почти 34,5 миллиарда рублей ежегодно.

Вступление закона в силу планируется 1 января 2023 года.

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Автор: Олеся Киреева, Редактор: Артём Пермяков, Куратор: Наталия Красовская
Темы ипотека справедливая россия
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