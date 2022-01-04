Гражданам, имеющим судимость, получить лицензию на оружие станет сложнее

В России в 2022 году гражданам, имеющим судимость, получить лицензию на оружие станет сложнее.

Федеральным законом "Об оружии" 29 июня 2022 года будет установлено, что разрешение на покупку оружия не смогут получить:

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленное преступление;

имеющие снятую или погашенную судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление;

имеющие судимость за умышленное преступление средней тяжести, совершённое с применением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ;

имеющие судимость за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия;

имеющие судимость за терроризм, экстремизм, насилие в отношении несовершеннолетних;

осуждённые более двух раз за преступления.

Отмечается также, что с того момента, как эти изменения вступят в силу, разрешение на приобретение оружия не смогут получить и те, кто единожды совершил административное правонарушение, за которое предусмотрен арест, а также пойманные на употреблении наркотиков, пьяными за рулём или передавшие автомобиль употребившему спиртное.

Ранее руководитель профильного главка Росгвардии генерал-майор полиции Леонид Веденов уже говорил о необходимости лишить права владеть оружием тех, кто имеет судимость по тяжкой или особо тяжкой статье, а также тех, кто преступал закон в пьяном виде.

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