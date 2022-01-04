Главреда "Эха Москвы" забанил Instagram за репост фото голой Собчак

Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов удивлён двойными стандартами соцсети Instagram.

Возмущением "несправедливостью" он поделился с подписчиками радиостанции в другом мессенджере — Телеграм.

Причиной стала "обнажёнка", опубликованная светской львицей Ксенией Собчак, которую Венедиктов перепостил на своей странице.

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К слову, в инсте самой Ксении Анатольевны фото доступна для просмотра и на момент публикации получила 400 тысяч лайков. Репостов тоже немало.