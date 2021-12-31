Детский омбудсмен России вступилась за семью девятилетней студентки МГУ

Уполномоченный по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова обратилась к представителям психологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Детский омбудсмен призвала использовать специальную учебную программу в случае с девятилетней учащейся Алисой Тепляковой.

"Важно, чтобы мы не допустили травлю как в отношении Алисы, так и в отношении её семьи. О необходимости использовать индивидуальный учебный план, который создаст наиболее комфортные условия для освоения Алисой образовательной программы, наш аппарат информировал представителей психологического факультета МГУ", — заявила Львова-Белова в программе "России 24".

Ранее член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Александр Асмолов предложил прекратить обучение Тепляковой в МГУ. Её отец Евгений Тепляков осудил подобную идею и назвал её призывом "не учить детей". Также мужчина напомнил о существовании федерального закона об образовании, согласно которому человек может потребовать индивидуальный план занятий.

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