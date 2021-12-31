Психолог назвал способы борьбы со страхами

Семейный психолог Илья Шабшин рассказал, что может защитить человека от истерии в СМИ, плохой погоды и даже различных заболеваний. По словам специалиста, люди должны сформировать интерес к жизни и отыскать вдохновляющую их деятельность.

По словам эксперта, в регулировании душевного состояния могут помочь, например, походы в храм, занятия йогой. Психолог обратил внимание на волонтёрскую деятельность и назвал её наиболее эффективным способом контролировать "внутреннюю погоду". Вместе с этим Шабшин выразил сожаление из-за популярной в наше время конкурентной среды, которая не способствует сотрудничеству между людьми.

"Жить, сжав зубы, идя напролом в попытке достичь некой поставленной цели, означает лишать себя самой возможности быть счастливым", — почеркнул специалист в интервью argumenti.ru.

Также он назвал методы противостоять страху из-за пандемии коронавируса и других трагедий:

не переживать отрицательные эмоции в одиночестве;

ограничить потребление негативных материалов;

найти увлечение для души.

Ранее доктор Томас X. Холмс из Медицинского колледжа при Вашингтонском университете создал способ измерения стресса. Учёный продемонстрировал новую таблицу с баллами, где перечислил трагедии и жизненные трудности. Например, смерть жены или мужа оценили наиболее высоко — 100 баллов, в то время как мелкие нарушения закона дают человеку 11 баллов. Предположительно, если за полгода кто-то набирает около 300 баллов, его вероятность серьёзно заболеть становится крайне высокой.

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