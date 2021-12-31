Останина рассказала, как решить проблему сирот: "Это стыдно"

Для того чтобы в стране не осталось детей-сирот, необходимо решить сразу несколько проблем, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

По словам Останиной, брошенные дети — производная из бедности, социальной неустроенности и безработицы.

"Эту проблему можно решить одним путём — социально-экономическим. В чистом виде нет проблемы детей-сирот. Есть проблемы социально-экономические, проблемы с безработицей, низкой зарплатой, отсутствием жилья, нищеты, которая толкает людей на то, чтобы изжить в себе человека, забыть матери и отцу о детях. Впасть в состояние того образа жизни, который человеческим назвать нельзя", — пояснила депутат в беседе с URA. RU.

Как подчеркнула Останина, в России нет большого нормативного документа, который бы мог гарантировать семьям защиту. По её словам, необходимо разработать направленный на эту проблему кодекс. Кроме того, депутат уточнила, что в стране не так много сирот.

Детей-сирот, которые действительно остались без биологических родителей очень не много. 90% процент сирот, это социальные. Это стыдно", — резюмировала парламентарий.

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