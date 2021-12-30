Блогер рассказал о новогодних традициях в разных странах

Блогер Михаил Зарубин, посетивший все 193 страны мира, рассказал о том, какие традиции распространены в иностранных государствах на Новый год.

Зарубин озаглавил свой пост словами: "Разбить тарелку о дверь соседей".

Путешественник рассказал, что в Сальвадоре в стакан разбивают яйцо и ставят на подоконник, а утром пытаются понять, какие очертания приняло яйцо, чтобы предсказать своё будущее.

На Филиппинах женщины открывают все дверцы, створки мебели, шкафов, окон, всего, что можно открыть. Это делается, чтобы дом наполнился счастьем.

В Италии стараются избавиться от хлама, поэтому следует смотреть вверх, так как из окна может упасть любой предмет, включая мебель.

В Финляндии на Новый год идут на кладбище — проведать усопших родственников.

"Датчане прыгают со стульев как можно дальше, а потом идут бить тарелки и стаканы об двери соседей. В Австралии особо рьяные поклонники нового года выбегают из дома в полночь с кастрюлями и ложками и бьют в них изо всех сил. Во Франции считается счастьем под бой курантов просто обнять бочку вина", — написал Зарубин в своём Instagram-аккаунте.

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