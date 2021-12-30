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Психолог: к 2021 году нужно относиться как к бесплатному тренингу

Общество

Психолог Светлана Бояринова посоветовала к уходящему 2021 году относиться как к бесплатному мастер-классу. Она отметила, что из всего происходящего можно извлечь урок.

Психолог: к 2021 году нужно относиться как к бесплатному тренингу

Специалист в беседе с Общественной Службой Новостей рассказала, что любая ситуация зависит от того, как мы её воспринимаем.

"Всегда можно спросить, а чем она полезна лично мне? Чему может научить? В чём я стану лучше, сильнее? Вселенная, мироздание помогает, учит. Люди хотят на тренинги личностного роста, тратят огромные деньги, а тут бесплатно! Бери и тренируйся", — сказала Бояринова.

Она также сделала акцент на том, что необходимо получать удовольствие от жизни и радоваться каждому дню. Для этого достаточно иметь хобби, любимые занятия и не забывать про общение с близкими людьми.

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