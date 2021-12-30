Бывший мэр Архангельска помыл ноги кока-колой афро-американцу

Бывший мэр Архангельска Александр Донской снялся в скандальном видео, фоном которого идёт движение Black Lives Matter (BLM). Ролик бывший чиновник сам разместил у себя на странице в Instagram, который позже был удалён.

Как пишет "Газета.ру", по сюжету бывший градоначальник, одетый как полицейский США, моет ноги кока-колой сидящему перед ним в кресле афроамериканцу. После американский "полицейский" целует отмытые добела ноги темнокожего, который в следующем кадре прижимает его коленом.

Бывший мэр объяснил в эфире радио "Говорит Москва", что он создал этот ролик, чтобы показать, как ущемляются сегодня права белокожих в США.

"После убийства полицейским темнокожего пошла реакция, что нужно дать больше прав цветному населению. Пошли перекосы — нужно дать больше ролей в кино чернокожим, больше рабочих мест. Был геноцид различных меньшинств, в том числе цветного населения США. Сейчас, на мой взгляд, происходит обратный геноцид белого населения. Я против любых перекосов, обращаю на это внимание в своих перфомансах. Я начал выкладывать их полгода назад, они достаточно жёсткие", — пояснил экс-мэр.

По этой причине Instagram удалил его аккуант, отметил градоначальник.