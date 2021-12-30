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Симоньян о будущем: "Либо двушка на Новых Мальдивах, либо каторга в концлагере"

Общество

У главного редактора RT Маргариты Симоньян проснулся пророческий дар, и она описала сказочную жизнь будущего. В откровениях журналистки перемешалась религия, цифровизация и климат.

Симоньян о будущем: "Либо двушка на Новых Мальдивах, либо каторга в концлагере"

В Telegram-канале главы RT появился необычный текст, озаглавленный как "В начале было Слово. В конце будет Цифра".

Маргарита Симоньян поделилась своей картиной будущего. Она уверена, что научно обоснованное будущее человечества отличается от библейских текстов только стилистически. Телеведущая убеждена, что человечество неизбежно пройдёт через этапы:

  • конец Света,
  • Воскрешение,
  • вечную жизнь,
  • ад и рай,
  • Страшный суд.

Вечная жизнь 

Журналистка считает, что воскрешать людей будут с помощью ДНК. Маргарита предсказала также изменение климата на планете.

"Уже сегодня глобальное потепление заставляет целые государства готовиться к поголовной эмиграции. Завтра потепление превратит сегодняшние ледники в цветущие Новые Мальдивы (старые к тому времени исчезнут в океане), а остальную Землю — в пылающую пустыню. Так Земля поделится на рай и ад", — написала Симоньян в своём ТГ-канале.

Делить людей на плохих и хороших, по мнению телеведущей, заставит нехватка природных ресурсов.

"Вечная жизнь в Новых Мальдивах достанется только тем, кто это заслужил", — объяснила Маргарита.

Страшный суд

Знаменитость предрекает скорую расшифровку памяти человека, в том числе и воскрешённого.

"Все поступки. Все помыслы. Все подлости. Все милости. Зависть и милосердие. Мщение и прощение", — написала журналистка.

Симоньян предполагает, что вершить суд над человеком будет искусственный интеллект, цифровая программа, Высший Разум. Сама Маргарита по старинке называет этот Высший Разум Господом.

"По совокупности свершений в прежней, смертной своей ипостаси человек воскрешенный либо получит двушку, Вечную Жизнь в Новых Мальдивах, либо каторгу в пустыне пылающего концлагеря, в который превратится остальная Земля", — поделилась телеведущая своей картиной будущего.

Симоньян поздравила всех с наступающим Новым годом.

"Купи квартиру в Новых Мальдивах на этапе котлована", — призывает всех глава RT.

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Маргарита Симоньян о страхах запада перед Россией
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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