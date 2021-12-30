У главного редактора RT Маргариты Симоньян проснулся пророческий дар, и она описала сказочную жизнь будущего. В откровениях журналистки перемешалась религия, цифровизация и климат.
В Telegram-канале главы RT появился необычный текст, озаглавленный как "В начале было Слово. В конце будет Цифра".
Маргарита Симоньян поделилась своей картиной будущего. Она уверена, что научно обоснованное будущее человечества отличается от библейских текстов только стилистически. Телеведущая убеждена, что человечество неизбежно пройдёт через этапы:
Журналистка считает, что воскрешать людей будут с помощью ДНК. Маргарита предсказала также изменение климата на планете.
"Уже сегодня глобальное потепление заставляет целые государства готовиться к поголовной эмиграции. Завтра потепление превратит сегодняшние ледники в цветущие Новые Мальдивы (старые к тому времени исчезнут в океане), а остальную Землю — в пылающую пустыню. Так Земля поделится на рай и ад", — написала Симоньян в своём ТГ-канале.
Делить людей на плохих и хороших, по мнению телеведущей, заставит нехватка природных ресурсов.
"Вечная жизнь в Новых Мальдивах достанется только тем, кто это заслужил", — объяснила Маргарита.
Знаменитость предрекает скорую расшифровку памяти человека, в том числе и воскрешённого.
"Все поступки. Все помыслы. Все подлости. Все милости. Зависть и милосердие. Мщение и прощение", — написала журналистка.
Симоньян предполагает, что вершить суд над человеком будет искусственный интеллект, цифровая программа, Высший Разум. Сама Маргарита по старинке называет этот Высший Разум Господом.
"По совокупности свершений в прежней, смертной своей ипостаси человек воскрешенный либо получит двушку, Вечную Жизнь в Новых Мальдивах, либо каторгу в пустыне пылающего концлагеря, в который превратится остальная Земля", — поделилась телеведущая своей картиной будущего.
Симоньян поздравила всех с наступающим Новым годом.
"Купи квартиру в Новых Мальдивах на этапе котлована", — призывает всех глава RT.
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