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Кинолог: собаку лучше не брать с собой в новогоднюю ночь на салюты

Общество

Кинолог рассказал о том, что собаку лучше не брать с собой в новогоднюю ночь на улицу. По его словам, в Москве и Подмосковье во время салютов теряются несколько тысяч собак.

Кинолог: собаку лучше не брать с собой в новогоднюю ночь на салюты

О том, как не пугать домашнего питомца "праздничной пальбой" рассказал "Радио 1" президент Союза кинологических организаций России, ветеринарный врач Владимир Уражевский.

По его словам, в новогоднюю ночь гулять с собакой нужно обязательно на поводке, еще лучше — на рулетке. Так питомец больше чувствует свободу, но при этом он он не потеряется.

"И если приближается какой-то салют, если вы видите какое-то скопление людей, которые могут запускать фейерверки, то небольшую собаку лучше взять на руки. А в идеале — не гулять в таких местах", — сказал кинолог.

Если вы сами собираетесь запускать салют, то собаку лучше оставить дома. Но оставлять её дома в темноте тоже не стоит. Она испугается залпов салютов.

"Дома животное тоже испытывает стресс от салюта, и представители некоторых пород могут даже погибнуть — бульдоги, например, пекинесы, мопсы. Особенно если они не очень социализированы", — сказал эксперт.

Он советует уходя на улицу оставить включённый свет и, например, радио на средней громкости.

"Оно отвлечёт животное. Но свет — это защита номер один", — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что защитить психику собаки помогут и лекарства-релаксанты, но давать их можно только по рекомендации врача. Кинолог советует в ночь на 31 декабря остаться дома со своим питомцем.

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Человек и собака: кто в доме хозяин?
Автор: Олеся Киреева, Куратор: Наталия Красовская
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