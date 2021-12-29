Половина украинцев назвала Зеленского "разочарованием года"

Почти половина граждан Украины назвали лидера страны Владимира Зеленского разочарованием года. Такого мнения придерживаются 45,1% опрошенных, согласно итогам общенационального исследования, организованного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива в сотрудничестве с социологическим сервисом "Центр Разумкова".

Противоположного мнения придерживаются всего 17,3% респондентов, считающих, что Зеленский достоин звания "Политик года".

Как пишет "Газета.ру", по результатам проведённых ранее опросов подавляющее большинство жителей Украины не хотят, чтобы Зеленский выдвигал свою кандидатуру на второй срок в ходе грядущих президентских выборов. Почти такое же количество респондентов — 68,5% — считают, что пока Зеленский находится у власти, ситуация в стране развивается в неправильном направлении, при этом поддерживают начинания действующего главы государства только 17% украинцев.

29% опрошенных выразили мнение, что Зеленский не сможет выполнить до конца своего президентского срока ни одного своего предвыборного обещания, в то время как 4% жителей продолжают на это надеяться.

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