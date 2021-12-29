EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Что мы там опять забыли?": немцы раскритиковали Берлин за военную помощь Литве
В Петербурге за сутки от COVID-19 скончались 59 человек
Погранстража Польши сообщила о выстрелах на границе Белоруссии
В Госдуме предложили вернуть смертную казнь
Скандал в Брюсселе: посла Польши пугали тюрьмой за "пророссийскую деятельность"
Немецкий регулятор заявил об отсутствии изменений по срокам сертификации "СП-2"
Украинский аналитик предложил призывать в армию детей
В Госдуме оценили предложение Путина изменить закон о гражданстве
Лазарев: я не считаю Бузову певицей, она не должна так себя называть

Половина украинцев назвала Зеленского "разочарованием года"

Общество

Почти половина граждан Украины назвали лидера страны Владимира Зеленского разочарованием года. Такого мнения придерживаются 45,1% опрошенных, согласно итогам общенационального исследования, организованного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива в сотрудничестве с социологическим сервисом "Центр Разумкова".

Половина украинцев назвала Зеленского "разочарованием года"

Противоположного мнения придерживаются всего 17,3% респондентов, считающих, что Зеленский достоин звания "Политик года".

Как пишет "Газета.ру", по результатам проведённых ранее опросов подавляющее большинство жителей Украины не хотят, чтобы Зеленский выдвигал свою кандидатуру на второй срок в ходе грядущих президентских выборов. Почти такое же количество респондентов — 68,5% — считают, что пока Зеленский находится у власти, ситуация в стране развивается в неправильном направлении, при этом поддерживают начинания действующего главы государства только 17% украинцев.

29% опрошенных выразили мнение, что Зеленский не сможет выполнить до конца своего президентского срока ни одного своего предвыборного обещания, в то время как 4% жителей продолжают на это надеяться.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Грозит ли Украине новый Майдан? Зеленского обвиняют в некомпетентности и потери связи с реальностью
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Прокуратура Украины направила в суд обвинение против Поклонской и Аксёнова
"Что мы там опять забыли?": немцы раскритиковали Берлин за военную помощь Литве
В Госдуме предложили меры борьбы с пытками в учреждениях ФСИН
Половина украинцев назвала Зеленского "разочарованием года"
В Петербурге за сутки от COVID-19 скончались 59 человек
Погранстража Польши сообщила о выстрелах на границе Белоруссии
В Госдуме предложили вернуть смертную казнь
Скандал в Брюсселе: посла Польши пугали тюрьмой за "пророссийскую деятельность"
Лидер Little Big Илья Прусикин перепутал гроб отца на похоронах
Немецкий регулятор заявил об отсутствии изменений по срокам сертификации "СП-2"
Популярное
Шоу-бизнес
Пригожин впал в ступор из-за внезапного приезда дочери

Младшая дочь Иосифа Пригожина устроила сюрприз звёздному родителю, прилетев из другой страны на праздники.

Пригожин впал в ступор из-за внезапного приезда дочери
СК начал проверку из-за обнаружения тела замёрзшего мальчика в Подмосковье
Происшествия
СК начал проверку из-за обнаружения тела замёрзшего мальчика в Подмосковье
Мир. Новости мира
Минобороны Белоруссии: обстановка у границы накаляется ещё сильнее
Шоу-бизнес
Алексей Панин прилетел на родину: "Люди из России на Новый год, а мы сюда"
Любовь Степушова Неолиберализм уничтожен в своей колыбели — Чили Любовь Степушова Ирина Гусакова Фрэнк Синатра: связи с мафией, слежка ФБР и другие факты о легендарном певце Ирина Гусакова Вячеслав Шпаковский Лазерное оружие "просится" в армию… А нужно ли оно? Вячеслав Шпаковский
Шоу-бизнес
Экс-директор Останкино высмеял современные новогодние "огоньки"
Экономика и бизнес
Кричевский рассказал, что ждёт РФ при отказе от вложений в госдолг США
Дипломат Хойсген: Белоруссия не смогла высвободиться из "российских объятий"
Политика. Новости и аналитика
Дипломат Хойсген: Белоруссия не смогла высвободиться из "российских объятий"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников