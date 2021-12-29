Лидер Little Big Илья Прусикин перепутал гроб отца на похоронах

Лидер Little Big Илья Прусикин перепутал гроб отца на похоронах. Он положил цветы и только потом понял, что это не его папа.

Как сообщает MK.RU, об этом он сказал в шоу "Зашкварные истории" на YouTube-канале.

По словам Прусикина, он не общался с отцом 15 лет, но в какой-то момент решил помириться и не успел — его отец ушёл из жизни.

Музыкант рассказал, что, на похоронах увидел на кладбище знакомых людей и гроб. Он заплакал, подошёл к покойнику и положил цветы. И только потом понял, что в гробу лежит не его отец. Прусикин забрал букет и быстро ушёл.

"Разумеется, все люди были в шоке: пришёл Прусикин, поплакал, сначала положил цветы, а потом забрал их. Не знаю, что они подумали", — сказал музыкант.

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