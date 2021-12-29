Психолог: услуга по поздравлению умерших с Новым годом приведёт к шизофрении

Услуга по поздравлению умерших с Новым годом может привести к серьёзным проблемам с психическим здоровьем. Так считает семейный и детский психолог Наталья Наумова. Она рассказала об этом агентству Москва 24.

Новый сервис запустил Омский союз ритуальных организаций. Передать новогодние пожелания усопшим можно на почту сервиса Dead Morose.

По словам организаторов, это помогает психологически облегчить потерю близких. В Союзе добавили, что получают много писем, негативной реакции пока не было.

Наумова такую идею назвала кошмаром.

"Когда близкий умирает, самое важное — смириться с этим горем, пережить его и начать жить дальше. Да, люди приходят на кладбище, вспоминают о человеке в определенные дни и даты. Все, обратная связь здесь не нужна. А когда человек будет ее получать, начинается вера в потусторонние силы. Он будет все больше погружаться из реальности в жизнь после смерти", — сказала психолог.

По её мнению, поздравить умершего захотят только люди с нестабильной нервной системой и те, кто глубоко переживает уход близких. Им будет сложно адаптироваться к потере родного человека.

"Играть на теме смерти кощунственно. Это очень болезненная, тонкая тема. Человек потерял близкого, и люди испытывают чувство вины. На нем и играют. "Как же так, я столько лет не посылал ему писем с поздравлениями, теперь их надо разослать всем родственникам". Так появляется сверхзадача, которая раньше не стояла, и еще более сильное и мощное чувство вины", — сказала Наумова.

Последствия могут появиться только через год. По словам эксперта, состояние ухудшается не за один день.

"Это будет накопительный эффект, так как человек начнет погружаться в эти мысли. И где-то через 6-12 месяцев будут негативные отзывы от родственников, которые участвовали в этом мероприятии. Наша психика не так быстро теряет равновесие, нужно время", — сказала психолог.

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