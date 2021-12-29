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Психолог: услуга по поздравлению умерших с Новым годом приведёт к шизофрении

Общество

Услуга по поздравлению умерших с Новым годом может привести к серьёзным проблемам с психическим здоровьем. Так считает семейный и детский психолог Наталья Наумова. Она рассказала об этом агентству Москва 24.

Психолог: услуга по поздравлению умерших с Новым годом приведёт к шизофрении

Новый сервис запустил Омский союз ритуальных организаций. Передать новогодние пожелания усопшим можно на почту сервиса Dead Morose.

По словам организаторов, это помогает психологически облегчить потерю близких. В Союзе добавили, что получают много писем, негативной реакции пока не было.

Наумова такую идею назвала кошмаром.

"Когда близкий умирает, самое важное — смириться с этим горем, пережить его и начать жить дальше. Да, люди приходят на кладбище, вспоминают о человеке в определенные дни и даты. Все, обратная связь здесь не нужна. А когда человек будет ее получать, начинается вера в потусторонние силы. Он будет все больше погружаться из реальности в жизнь после смерти", — сказала психолог.

По её мнению, поздравить умершего захотят только люди с нестабильной нервной системой и те, кто глубоко переживает уход близких. Им будет сложно адаптироваться к потере родного человека.

"Играть на теме смерти кощунственно. Это очень болезненная, тонкая тема. Человек потерял близкого, и люди испытывают чувство вины. На нем и играют. "Как же так, я столько лет не посылал ему писем с поздравлениями, теперь их надо разослать всем родственникам". Так появляется сверхзадача, которая раньше не стояла, и еще более сильное и мощное чувство вины", — сказала Наумова.

Последствия могут появиться только через год. По словам эксперта, состояние ухудшается не за один день.

"Это будет накопительный эффект, так как человек начнет погружаться в эти мысли. И где-то через 6-12 месяцев будут негативные отзывы от родственников, которые участвовали в этом мероприятии. Наша психика не так быстро теряет равновесие, нужно время", — сказала психолог.

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Автор: Олеся Киреева, Куратор: Наталия Красовская
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