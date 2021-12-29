Социолог объяснил, почему статистика соцопросов — полная чушь

Британские социологи на минувшей неделе начали бить тревогу: они выяснили, что многие граждане страны боятся открыто выражать своё мнение по целому ряду "злободневных" вопросов. Например, предпочитают не говорить о политических пристрастиях, обсуждать тему мигрантов или отношения к ЛГБТК.

И на основании этого специалисты компании, проводившей опрос общественного мнения, сделали вывод: в стране "пошатнулась" свобода слова. И правительству рекомендовано "что-то с этим делать".

Однако, как считает российский социолог и специалист в области прикладной психологии Кирилл Хмарский, выводы могут быть поспешными. И на самом же деле, всё обстоит немного по-другому.

Почему, он объяснил в комментарии для Pravda.Ru. По словам Хмарского, любая статистика, как бы тщательно и правильно она не велась, всегда имеет ряд погрешностей, которые следует учитывать, при прочтении:

"Во-первых, следует понимать, что проведение любого соцопроса — это мероприятие, предполагающее внесение мнения некоторого количества граждан страны в реестр. И здесь не стоит упускать тот факт, что участники опроса — это именно некоторая (чаще всего небольшая) часть населения.

То есть когда кто-то говорит о том, что есть статистика, предварять её цитирование надо словами: "По мнению n-го количества опрошенной части населения…" и далее по тексту. Если, конечно, у сообщающего "цифры" нет задачи внушить населению прерогативу определённой позиции по отношению к конкретному вопросу.

Проще говоря, когда говорят, что "9 из 10 выбрали…" — это вызывает доверие и предрасположенность на подкорках подсознания у большинства граждан.

Во-вторых, нельзя не учитывать погрешность социологических исследований в том, что в отличие от данных, выдаваемых системой на производстве, или отчёта компьютера о проделанных операциях, мы имеем дело с живой, не у всех стабильной, психической составляющей.

Проще говоря, между тем, что человек думает, и тем, что он говорит, может находится длинный алгоритм с несколькими "переменными", которые трансформируют изначальную позицию в конечную, вплоть даже до изменения первой на противоположную.

Возьмём такой пример: человек проснулся с абсолютным убеждением, что свобода слова нужна стране как воздух. Он вышел на улицу, а ему по пути на работу нахамили в автобусе или ещё какая неприятность случилась. Настроение испорчено. И тут подходит человек, проводящий соцопрос на тему свободы слова. Как ответит тот, кто только что от этой "свободы" пострадал? С вопросом "Нужна ли она?". И какой будет ответ у человека, который от этой "свободы" незаслуженно пострадал? Вероятно, что под воздействием обиды, он скажет, что с радостью зашил бы многим рты.

То есть за непродолжительное время его позиция по отношению к этому конкретному вопросу изменилась кардинально.

Примерно то же самое "выдаст" и тот, у кого есть психотравма, и кто под её воздействием либо слепо считает свободу слова необходимой, либо, наоборот, будет всячески эту самую "свободу"… дискредитировать.

Получается, что опускать факт наличия у определённого количества опрашиваемых "неосознанной позиции" тоже нельзя.

Добавьте к этому некоторый процент граждан, которые вообще не особо осознают в силу интеллектуальной недостаточности, о чём их спрашивают; а также людей, кто говорит одно, а в присутствии тех, на кого выгодно равняться, — другое.

И вот итог: вся статистика буквально рассыпается. А ведь есть ещё те, кто просто при виде фиксации его мнения торопеет и вообще впадает в ступор.

— А что говорят исследования, проводившиеся в России?

— У нас всё просто: большинство ратует за свободу слова только тогда, когда за это слово не нужно отвечать.

Проще говоря, очень низкий процент населения РФ имеет возможность открыто говорить о своей позиции. Я не случайно употребил слово "возможность", потому что не всегда выражение своей позиции требует одной лишь смелости и наличия фактов. У человека могут быть семья, работа и т. д. — то, чего он не хотел бы лишиться из-за неосторожного высказывания по "острой" теме.

Поэтому, к сожалению, на данный момент в РФ присутствует не столько боязнь свободы слова (причём как у народа, так и правительства), сколько разумная осторожность.

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