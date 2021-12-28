Мишустин: почти 130 млрд рублей выделят врачам на борьбу с коронавирусом

Почти 130 миллиардов рублей выделят врачам на борьбу с коронавирусом в следующем году. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Соответствующую информацию приводит РИА Новости.

"За работу во время новогодних праздников, по решению президента, медицинские и социальные работники получат такие выплаты в двойном размере. Правительство выделит на эти цели и продолжение выплат в первом полугодии следующего года более 128,5 миллиарда рублей", — сказал Мишустин.

Об этом он заявил на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом. Деньги получат врачи, средний и младший медперсонал, водители скорой помощи, а также сотрудники социальных организаций.

Ранее в результате опроса врачей стало известно, что зарплаты у медицинских специалистов резко сократились, у 37% опрошенных зарплата намного уменьшилась. В качестве причин снижения заработка врачи назвали вынужденный отпуск, увольнение и другое.

Лишь 6% респондентов отметили увеличение дохода, но, по их мнению, это непропорционально росту нагрузки. При этом 20% респондентов утверждают, что на фоне выплаты "коронавирусных" надбавок были сокращены другие виды доплат, в результате общий доход остался на том же уровне.

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