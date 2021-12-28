Норковые шубы в 2022 году подорожают из-за коронавируса

Норковые шубы в 2022 году подорожают из-за коронавируса. Так говорят эксперты Университета Копенгагена. Об этом они сказали в исследовании "О мировой розничной стоимости меха".

Как сообщает NEWS. ru, COVID-19 оказал большое влияние на мировой меховой сектор. Как говорится в исследовании, 25% мирового производства и 30-35% мировой торговли были уничтожены. Объём розничной торговли мехом во всём мире в 2020 году составил (с учётом влияния коронавируса) чуть более 20 миллиардов долларов, в Европе — почти 5 миллиардов.

Если бы не пандемия, то эти цифры могли быть существенно выше — 25 и 6 миллиардов. Об этом рассказал старший советник департамента экономики пищевых ресурсов и продуктов Университета Копенгагена Хенинг Отте Хансен.

В 2019 году в мире было произведено 56 миллионов шкурок норки, в 2020 году — 27. Прогноз на 2021 год — 20 миллионов.

В 2019 году 23% шкурок норки во всём мире были датского производства, в 2021 году — 0%. До 2022 года в Дании ввели мораторий на разведение норок.

По словам Хенинга Отте Хансена, цена на шкурки норки в 2021 году на осенних аукционах выросла вдвое. Эксперт предполагает, что цены останутся на этом уровне — потому что предложение уменьшилось.

По мнению авторов исследования, оценка розничной стоимости готовой норковой шубы складывается из множества факторов. Она зависит от уровня развития производства в конкретной стране, цен на корма для животных, курсов валют, от аукционных цен на мех, от наценок.

Основными производителями норковых шуб остаются Польша, Китай и Дания. Скорее всего их заменят соболем и куницей. Как рассказал директор Дома меховой моды Татьяны Дорожкиной Сергей Дорожкин, ключевой вопрос в том, как долго российской отрасли по производству меховых изделий из норки хватит запасов шкурок.

"За два-три года эти запасы будут переработаны и проданы. Дальше никто не может предсказать, как будет развиваться ситуация. Норковых шуб по 50 тысяч рублей точно не будет", — говорит Дорожкин.

По его словам, в перспективе норковые шубы станут люксовым товаром.

Как ранее говорил президент Российского пушно-мехового союза Сергей Столбов, цены на изделия из меха могут вырасти на 30-40% в этом году.

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