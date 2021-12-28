EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Анна Попова не верит в скорое окончание пандемии
Волочковой будут искать жениха на шоу "Давай поженимся"
Уголовное дело завели после стрельбы в больнице на Ставрополье
Юрист объяснил, почему заявления вдовца Легкоступовой сомнительны
Путин: создание СНГ — оправданный шаг
Минобороны Белоруссии: обстановка у границы накаляется ещё сильнее
Иммунолог Крючков рассказал о характере связи сыпи на теле и "омикрона"
США потратят 20 миллионов долларов на укрепление украинской границы
Путин: страны СНГ легче переживают пандемию

Норковые шубы в 2022 году подорожают из-за коронавируса

Общество

Норковые шубы в 2022 году подорожают из-за коронавируса. Так говорят эксперты Университета Копенгагена. Об этом они сказали в исследовании "О мировой розничной стоимости меха".

Норковые шубы в 2022 году подорожают из-за коронавируса

Как сообщает NEWS. ru, COVID-19 оказал большое влияние на мировой меховой сектор. Как говорится в исследовании, 25% мирового производства и 30-35% мировой торговли были уничтожены. Объём розничной торговли мехом во всём мире в 2020 году составил (с учётом влияния коронавируса) чуть более 20 миллиардов долларов, в Европе — почти 5 миллиардов.

Если бы не пандемия, то эти цифры могли быть существенно выше — 25 и 6 миллиардов. Об этом рассказал старший советник департамента экономики пищевых ресурсов и продуктов Университета Копенгагена Хенинг Отте Хансен.

В 2019 году в мире было произведено 56 миллионов шкурок норки, в 2020 году — 27. Прогноз на 2021 год — 20 миллионов.

В 2019 году 23% шкурок норки во всём мире были датского производства, в 2021 году — 0%. До 2022 года в Дании ввели мораторий на разведение норок.

По словам Хенинга Отте Хансена, цена на шкурки норки в 2021 году на осенних аукционах выросла вдвое. Эксперт предполагает, что цены останутся на этом уровне — потому что предложение уменьшилось.

По мнению авторов исследования, оценка розничной стоимости готовой норковой шубы складывается из множества факторов. Она зависит от уровня развития производства в конкретной стране, цен на корма для животных, курсов валют, от аукционных цен на мех, от наценок.

Основными производителями норковых шуб остаются Польша, Китай и Дания. Скорее всего их заменят соболем и куницей. Как рассказал директор Дома меховой моды Татьяны Дорожкиной Сергей Дорожкин, ключевой вопрос в том, как долго российской отрасли по производству меховых изделий из норки хватит запасов шкурок.

"За два-три года эти запасы будут переработаны и проданы. Дальше никто не может предсказать, как будет развиваться ситуация. Норковых шуб по 50 тысяч рублей точно не будет", — говорит Дорожкин.

По его словам, в перспективе норковые шубы станут люксовым товаром.

Как ранее говорил президент Российского пушно-мехового союза Сергей Столбов, цены на изделия из меха могут вырасти на 30-40% в этом году.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вместо шубы – лучший друг: Стоит ли заводить дома соболя?
Автор: Олеся Киреева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
The Blaze и French 79 выступят на "Роза Хутор"
Праздничное переедание: как "выжить" и не попасть на приём к гастроэнтерологу
Голикова: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ превысил 61%
Анна Попова не верит в скорое окончание пандемии
Норковые шубы в 2022 году подорожают из-за коронавируса
Волочковой будут искать жениха на шоу "Давай поженимся"
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек: эта странная голливудская любовь
Уголовное дело завели после стрельбы в больнице на Ставрополье
Юрист объяснил, почему заявления вдовца Легкоступовой сомнительны
Путин: создание СНГ — оправданный шаг
Популярное
Мир. Новости мира
Кем станет Лукашенко после утверждения новой Конституции Белоруссии

Эксперты рассказали, кем будет работать Александр Лукашенко при новой Конституции Белоруссии, проект которой опубликован и будет вынесен на референдум в феврале.

Кем станет Лукашенко после утверждения новой Конституции Белоруссии
СКР раскрыл подробности убийства семьи в Красноярском крае
Происшествия
СКР раскрыл подробности убийства семьи в Красноярском крае
Шоу-бизнес
Вдове Караченцова грозит тюремный срок или штраф 10 млн рублей
Мир. Новости мира
В Госдуме оценили слова Кадырова о возможности присоединения Украины
Вячеслав Шпаковский Лазерное оружие "просится" в армию… А нужно ли оно? Вячеслав Шпаковский Дмитрий Соколов В Советском Союзе консервировали воду. Вопрос — зачем? Дмитрий Соколов Василий Амирджанов Приговор "писающему мальчику" спровоцировал дискуссию Василий Амирджанов
Происшествия
СК и прокуратура начали проверки по факту жёсткой посадки вертолёта в Удмуртии
Шоу-бизнес
Пригожин впал в ступор из-за внезапного приезда дочери
На Украине, похоже, новый челлендж: покажи средний палец властям
Мир. Новости мира
На Украине, похоже, новый челлендж: покажи средний палец властям
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников