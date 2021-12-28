Москвичей и гостей столицы предупредили о грядущем подорожании услуг такси

Москвичам, жителям Подмосковья и гостям столицы уже летом нового года придётся реже пользоваться услугами такси — они подорожают процентов на 40.

Об этом в эфире "Радио 1" предупредил Олег Амосов, председатель общественного движения "Форум такси".

По его словам, такое подорожание неизбежно, так как будет переоснащаться и обновляться автопарк служб такси.

"Машины, которые сейчас эксплуатируются, старые и постепенно будут выходить из строя. Если на их ремонт денег не будет, может начаться активный отток капитала, что приведёт к разрушению рынка таксоперевозок. Если же парк начнут обновлять, стоимость услуг такси может вырасти на 40-50% уже к лету 2022 года", — объяснил Амосов.