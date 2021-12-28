Пенсионерка из Сургута "накомментировала" ВКонтакте на 10 тысяч рублей

Суд в Сургуте приговорил 65-летнюю пенсионерку к штрафу в 10 тысяч рублей, признав её комментарии в соцсети Вконтакте "негативными" и "оскорбительными".

Информация об этом размещена в картотеке суда.

Татьяна Оверина была признана виновной по статье о возбуждении ненависти или вражды, и унижении человеческого достоинства.

Её вина заключается в размещении комментариев и фотожаб, снабженных нелицеприятными высказываниями в адрес чиновников разных уровней.

Например, пенсионерка называла их "церберами и прихлебателями олигархата", попутно предложив начать "отстреливать, как это делал Сталин". А ещё "призналась":

"хочется взять в руки автомат и пройтись по кабинетам!".

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