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Симоньян ответила на нападки за слово "родненькая"

Общество

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отправила в бан тех, кому показалось, что она злоупотребляет словом "родненькая".

Симоньян ответила на нападки за слово "родненькая"

Журналистка отреагировала на критику в свой адрес. Любители поучить других правильному словоупотреблению в русском языке обратили внимание на один из последних постов Симоньян, в котором она радуется по поводу штрафов Google и Facebook.

Свой текст телеведущая начала со слов "родненькая наконец-то":

"Родненькая наконец-то" впаяла Google и Facebook оборотные штрафы".

Это послужило поводом отчитать журналистку за неправильную трактовку данного слова.

Упрекнули Симоньян те, кто уверен, что выходцы из других народов, не будучи нативными носителями русского языка, делают ошибки в словоупотреблении.

Знатоки считают, что Маргарита хотела сказать "кормилица", в то время как академическое значение слова "родненькая" применимо к родственникам — матери, бабушке и т. д. Симоньян порекомендовали использовать это слово применительно к горе Арарат.

Журналистка сделала скрин данного сообщения и упрекнула тех, кто плохо отслеживает подобный мусор в комментариях под её постами.

"Коллектив, а вы вот такую плесень, которая мне рассказывает про "нативный русский язык", почему сразу не баните? Непорядок", — написала Маргарита в своём Telegram-канале.

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