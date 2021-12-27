Думский комитет по просвещению не поддержал идею сделать одинаковыми по всей стране зарплаты учителей.
Почему, изданию "Подъём" объяснил Анатолий Вассерман.
Поводом для обсуждения в комитете Госдумы стало предложение депутата Андрея Алёхина о финансировании учителей из федерального бюджета по единому тарифу, дабы педагоги перестали уезжать из небольших городов.
По словам интеллектуала и общественного деятеля, "уравниловка может многих обидеть".
Вассерман подчеркнул, что прежде чем "уравнивать зарплаты учителей", надо сначала "в разы сократить межрегиональное неравенство". А это, по его словам, дело долгое.
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