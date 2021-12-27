Вассерман: учителям из разных регионов нельзя платить одинаковые зарплаты

Думский комитет по просвещению не поддержал идею сделать одинаковыми по всей стране зарплаты учителей.

Почему, изданию "Подъём" объяснил Анатолий Вассерман.

Анатолий Вассерман

Поводом для обсуждения в комитете Госдумы стало предложение депутата Андрея Алёхина о финансировании учителей из федерального бюджета по единому тарифу, дабы педагоги перестали уезжать из небольших городов.

По словам интеллектуала и общественного деятеля, "уравниловка может многих обидеть".

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Вассерман подчеркнул, что прежде чем "уравнивать зарплаты учителей", надо сначала "в разы сократить межрегиональное неравенство". А это, по его словам, дело долгое.