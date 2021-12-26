Дело-табак: юрист рассказал, какие запреты ждут курильщиков в 2022 году

Текущий год стал для курильщиков "открытием" в ряде запретов и штрафов. Любителям никотина запретили курить в медучреждениях, на складах и в местах торговли. По словам юриста Европейской Юридической Службы Павла Корытова, в 2022 году "гайки закрутят" ещё сильнее.

Так, в следующем году начнут штрафовать за курение в необорудованных для курения местах, кроме того могут наказать рублём за несоблюдение правил противопожарной безопасности на объектах недвижимости и предприятиях.

"С этого года за курение на таких объектах предусмотрена ответственность и по ст. 20.4 КоАП ("Нарушение требований пожарной безопасности"). Штраф для граждан составляет от 2 000 до 3 000 рублей, а в случае возникновения пожара из-за такого нарушения — до 5 000 рублей", — рассказал юрист в беседе с агентством "Прайм".

Как подчеркнул Корытов, кроме этого, пагубная привычка ударит по карману курильщиков из-за значительного роста цен на табачную продукцию.

"Уже с этого года цена на сигареты выросла на 20%, а в 2022 году все участники оборота никотинсодержащей продукции будут обязаны подавать данные в систему маркировки "Честный знак", — пояснил юрист.

По его словам, система маркировки повлияет на доходы ретейлеров и производителей, что приведёт к подорожанию табака.

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