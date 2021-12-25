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Опубликованы кадры спасения российского пилота в Турции после падения самолёта

Общество

В Сети появилось видео спасения штурмана российского самолёта в Сирии Константина Мурахтина. Уникальные кадры, снятые беспилотником, опубликовала студия "Авторская программа Александра Рогаткина" на Youtube-канале.

Кадры спасения летчика Константина Мурахтина, снятые с беспилотника

Видео было снято в 2015 году. На нём видно, как боевики обстреливают лес, в который на парашюте спустился штурман Константин Мурахтин.

Герой России Олег Пешков погиб 24 ноября. Тогда российский самолёт Су-24 был сбит ракетой с турецкого F-16 в воздушном пространстве Сирии. Пилот и штурман катапультировались. Олег Пешков был расстрелян с земли, ещё находясь в воздухе. Штурман выжил и был выведен из района силами сирийской армии и российского спецназа.

По словам начальника управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов Генштаба, генерал-майора Александра Новикова, на территории было много боевиков, в районе приземления штурмана находились пикапы с зенитными орудиями на борту.

В ноябре 2021 года прошла премьера фильма "Небо", посвященного подвигу российских лётчиков Олега Пешкова и Константина Мурахтина.

Мария Захарова написала стихотворение в память о погибших в Сирии российских военных.

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Автор: Олеся Киреева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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