Константин Ивлев рассказал, каких ресторанов лучше избегать

Понять, что перед вами плохой ресторан, можно уже на входе в него, считает шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев. Как рассказал эксперт "Газете.Ru", об уровне ресторана говорит запах, который посетитель чувствует, войдя в заведение.

"Если вы заходите в ресторан и чувствуете, что в зале пахнет кухней, можете даже не садиться, а сразу уходить. Это лишний раз говорит о том, что это не сломанная вытяжка, а люди сэкономили на вас, в первую очередь", — заверил Ивлев.

По убеждению шеф-повара, если в ресторане есть поломки, он обязан закрыться до их исправления. В противном случае его руководство наглядно демонстрирует, что не уважает своих гостей.

"А если они открылись, значит, им плевать на своих гостей и на то, что они все пропахнут едой. Это один из самых первых признаков плохого ресторана", — объяснил телеведущий.

Он добавил, что это правило также относится и к ресторанам, имеющим открытую кухню, которые тоже обязаны иметь хорошую вытяжку. А постоянный запах масла в зале — это, по его мнению, признак непрофессионального и неуважительного отношения к посетителям.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.