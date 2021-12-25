EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Иран заявил о самостоятельном производстве ядерного топлива
Милохин набил татуировку в честь Медведевой
Мясников озвучил причину лёгкого протекания "омикрона"
Следствие не доказало, что экс-сотрудники ИВС причастны к побегу в Истре
Четыре человека погибли в Зимбабве при столкновении автобуса с бензовозом
Политолог Головачёв: Украина приближается к скорому расколу
Немецкие учёные обнаружили в Альпах “танцующую” гору
Учёные США: коронавирус научился "прятаться" от антител
Политолог Бондаренко: приведут ли протесты на Украине к новому Майдану?

Константин Ивлев рассказал, каких ресторанов лучше избегать

Общество

Понять, что перед вами плохой ресторан, можно уже на входе в него, считает шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев. Как рассказал эксперт "Газете.Ru", об уровне ресторана говорит запах, который посетитель чувствует, войдя в заведение.

Константин Ивлев рассказал, каких ресторанов лучше избегать

"Если вы заходите в ресторан и чувствуете, что в зале пахнет кухней, можете даже не садиться, а сразу уходить. Это лишний раз говорит о том, что это не сломанная вытяжка, а люди сэкономили на вас, в первую очередь", — заверил Ивлев.

По убеждению шеф-повара, если в ресторане есть поломки, он обязан закрыться до их исправления. В противном случае его руководство наглядно демонстрирует, что не уважает своих гостей.

"А если они открылись, значит, им плевать на своих гостей и на то, что они все пропахнут едой. Это один из самых первых признаков плохого ресторана", — объяснил телеведущий.

Он добавил, что это правило также относится и к ресторанам, имеющим открытую кухню, которые тоже обязаны иметь хорошую вытяжку. А постоянный запах масла в зале — это, по его мнению, признак непрофессионального и неуважительного отношения к посетителям.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Константин Ивлев о «дебилах», «идиотах», «дураках» и «бомжах» в ресторанах России // А поговорить?..
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
В Китае назвали четыре дальневосточных деликатеса с уникальными свойствами
Огромную открытку на льду нарисовали жители Новосибирска
Россияне осудили сестру Маликова за то, что она будет получать пенсию в 44 года
Иран заявил о самостоятельном производстве ядерного топлива
Милохин набил татуировку в честь Медведевой
Мясников озвучил причину лёгкого протекания "омикрона"
Следствие не доказало, что экс-сотрудники ИВС причастны к побегу в Истре
Четыре человека погибли в Зимбабве при столкновении автобуса с бензовозом
Политолог Головачёв: Украина приближается к скорому расколу
Немецкие учёные обнаружили в Альпах “танцующую” гору
Популярное
Мир. Новости мира
В ООН отреагировали на требования МИД РФ начать арбитражный трибунал против США

Официальный представитель генсека ООН Фархан Хак заявил, что Вашингтон не должен мешать работать аккредитованным дипломатам.

В ООН отреагировали на требования МИД РФ начать арбитражный трибунал против США
Собчак рассказала о "халявных" пирожках на пресс-конференции Путина
Общество
Собчак рассказала о "халявных" пирожках на пресс-конференции Путина
Общество
Невзоров объяснил, для чего на пресс-конференции стулья привинтили к полу
Политика. Новости и аналитика
МИД РФ: мигранты идут в страны Евросоюза через Украину, но Запад не реагирует
Любовь Степушова Война на два фронта с Россией и Китаем. Запад размышляет над последствиями Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский Первыми "летающими мотоциклистами" станут десантники Вячеслав Шпаковский Ирина Гусакова Больницы в Афганистане переполнены детьми, умирающими от голода Ирина Гусакова
Шоу-бизнес
Сестра Маликова добилась выплат пенсии в 44 года
Общество
Захарова принимает поздравления с днём рождения: "Остроумная и пассионарная"
Депутат Госдумы Чепа оценил статью NI об ударе США по России с Чёрного моря
Политика. Новости и аналитика
Депутат Госдумы Чепа оценил статью NI об ударе США по России с Чёрного моря
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников