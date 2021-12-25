Огромную открытку на льду нарисовали жители Новосибирска. В России проходит акция "Чудеса на льду", она посвящена умершему от коронавируса глухому художнику Валерию Мельникову, который создавал картины на льду.
Активисты большими буквами написали "Новосибирск", а также нарисовали символы области — соболя и две ёлки.
Как сообщает ГТРК Новосибирск, размеры "картины" — 40 на 50 метров.
Валерий Мельников из Амурской области 10 лет создавал картины льду, его открытки были видны даже из космоса. Осенью 2020 мужчина умер от коронавируса, в память о нём запустили по всей России акцию "Чудеса на льду".
К ней присоединились жители Екатеринбурга, Якутска, Оренбурга и Омска.
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