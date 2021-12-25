EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Гастроэнтеролог рассказала, как не слечь в больницу после новогоднего стола
В Якутии колонна грузовиков застряла в снегу в 50-градусный мороз: ГСМ на исходе
Песков: место встречи Байдена и Путина "даже близко" не обсуждалось
СНБО: Киев может не признать решения России и Запада по Украине
Вучич: Сербия попросит больше газа у Путина
У берегов Греции утонули 11 мигрантов на пути в Италию
Глава ОАЭИ: Иран не собирается превышать уровень обогащения урана
Нагиев ищет хорошего и недорогого венеролога: "Ждал когда с колен встанем"
Наследница Ельцина отдыхает на Карибах с футболистом Смоловым

Кому положена прибавка к пенсии в 25%, рассказали в ПФР

Общество

Граждане России, проживающие в селе, могут получить надбавку к пенсии в 25%, пояснили в Пенсионном фонде. При этом нет необходимости идти в ведомство и писать заявления. 

Кому положена прибавка к пенсии в 25%, рассказали в ПФР

Как отметили в ПФР, перерасчёт пенсионных выплат произведут автоматически следующим категориям граждан: 

  • проживающим на селе,
  • людям со стажем не менее 30 лет в сельском хозяйстве,
  • при условии отсутствия оплачиваемой работы. 

Как отметили в ведомстве, повышенные выплаты смогут получить пенсионеры, которые работали в колхозах, совхозах и на сельскохозяйственных предприятиях в следующих отраслях: 

  • животноводство,
  • растениеводство,
  • рыбоводство.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что повышенная индексация пенсионных выплат ожидается уже в 2022 году. Расчёты произведут по показателям фактической инфляции, а не ожидаемой, как было ранее. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Сколько ты будешь получать на пенсии? (Как узнать?)
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Профессор США рассказала, какая маска не поможет при "омикроне"
Гастроэнтеролог рассказала, как не слечь в больницу после новогоднего стола
В Якутии колонна грузовиков застряла в снегу в 50-градусный мороз: ГСМ на исходе
Песков: место встречи Байдена и Путина "даже близко" не обсуждалось
СНБО: Киев может не признать решения России и Запада по Украине
Вучич: Сербия попросит больше газа у Путина
У берегов Греции утонули 11 мигрантов на пути в Италию
Глава ОАЭИ: Иран не собирается превышать уровень обогащения урана
Симоньян высказалась по поводу штрафа Google: "Есть, что отметить"
Нагиев ищет хорошего и недорогого венеролога: "Ждал когда с колен встанем"
Популярное
Мир. Новости мира
В ООН отреагировали на требования МИД РФ начать арбитражный трибунал против США

Официальный представитель генсека ООН Фархан Хак заявил, что Вашингтон не должен мешать работать аккредитованным дипломатам.

В ООН отреагировали на требования МИД РФ начать арбитражный трибунал против США
Собчак рассказала о "халявных" пирожках на пресс-конференции Путина
Общество
Собчак рассказала о "халявных" пирожках на пресс-конференции Путина
Общество
Невзоров объяснил, для чего на пресс-конференции стулья привинтили к полу
Политика. Новости и аналитика
МИД РФ: мигранты идут в страны Евросоюза через Украину, но Запад не реагирует
Любовь Степушова Война на два фронта с Россией и Китаем. Запад размышляет над последствиями Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский Первыми "летающими мотоциклистами" станут десантники Вячеслав Шпаковский Ирина Гусакова Больницы в Афганистане переполнены детьми, умирающими от голода Ирина Гусакова
Шоу-бизнес
Сестра Маликова добилась выплат пенсии в 44 года
Политика. Новости и аналитика
Депутат Госдумы Чепа оценил статью NI об ударе США по России с Чёрного моря
Захарова принимает поздравления с днём рождения: "Остроумная и пассионарная"
Общество
Захарова принимает поздравления с днём рождения: "Остроумная и пассионарная"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников