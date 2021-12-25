Граждане России, проживающие в селе, могут получить надбавку к пенсии в 25%, пояснили в Пенсионном фонде. При этом нет необходимости идти в ведомство и писать заявления.
Как отметили в ПФР, перерасчёт пенсионных выплат произведут автоматически следующим категориям граждан:
Как отметили в ведомстве, повышенные выплаты смогут получить пенсионеры, которые работали в колхозах, совхозах и на сельскохозяйственных предприятиях в следующих отраслях:
Ранее Pravda.Ru писала о том, что повышенная индексация пенсионных выплат ожидается уже в 2022 году. Расчёты произведут по показателям фактической инфляции, а не ожидаемой, как было ранее.
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