Кому положена прибавка к пенсии в 25%, рассказали в ПФР

Граждане России, проживающие в селе, могут получить надбавку к пенсии в 25%, пояснили в Пенсионном фонде. При этом нет необходимости идти в ведомство и писать заявления.

Как отметили в ПФР, перерасчёт пенсионных выплат произведут автоматически следующим категориям граждан:

проживающим на селе,

людям со стажем не менее 30 лет в сельском хозяйстве,

при условии отсутствия оплачиваемой работы.

Как отметили в ведомстве, повышенные выплаты смогут получить пенсионеры, которые работали в колхозах, совхозах и на сельскохозяйственных предприятиях в следующих отраслях:

животноводство,

растениеводство,

рыбоводство.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что повышенная индексация пенсионных выплат ожидается уже в 2022 году. Расчёты произведут по показателям фактической инфляции, а не ожидаемой, как было ранее.

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