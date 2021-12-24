Эксперт Глущенко рассказал, какие фейерверки опаснее петард

Эксперт в сфере пожарной безопасности Александр Глущенко предупредил, что наиболее опасными фейерверками считаются уже не петарды, а салюты. Он рассказал, чем может обернуться праздник.

В беседе с Радио 1 Глущенко отметил, что раньше мощность петард не нормировалась, поэтому они часто приводили к травмам различной степени тяжести.

"Сейчас это более-менее узаконилось, урегулировалось, и с петардами вопрос, вроде, решили. Осталась проблема номер два — это салюты. Чем больше заряд, тем эффективнее происходит взрыв на высоте. Это представляет опасность для высотных зданий", — объяснил он.

Эксперт особое внимание обратил на то, что салюты следует запускать только на открытой местности, чтобы рядом не находились жилые дома, иначе это может привести к пожару.

"Внизу во дворе ветер может не ощущаться. Когда заряд вылетает выше кровель домов, ветер там может быть непредсказуемым, и куда этот салют полетит дальше, никто не знает", — сказал Глущенко.

Ранее директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев напомнил о правилах безопасности при обращении с фейерверками, а также о штрафах за запуск в неположенном месте.

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