Путин: россиян нужно защитить от резких колебаний цен

Владимир Путин на предновогодней встрече с правительством заявил, что власти должны сделать всё, чтобы защитить граждан от резких колебаний цен.

Как сообщает РИА Новости, по словам президента, вопрос повышения реальных доходов граждан является главным.

"Здесь мы должны использовать все меры экономической политики, в том числе продолжить курс на подавление инфляции", — сказал Путин.

Также глава государства сообщил, что сейчас выросли темпы инфляции, но параллельно с этим увеличились и реальные доходы граждан.

"Показатели разнонаправленные, инфляция подросла, но подросли и реальные располагаемые доходы граждан. В первом случае, нам нужно все сделать, чтобы таргетировать инфляцию, подавлять ее, а в реалии располагаемые доходы должны расти, нужно защитить людей от резких ценовых колебаний, которые больнее всего бьют по тем, у кого небольшие доходы", — сказал президент.

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