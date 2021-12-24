Российский мэр назвал непривитых пенсионеров "ненужными" и врагами"

Мэр города Елабуги Республики Татарстан Рустем Нуриев на закрытом совещании сказал, что нужно радикально относиться к жителям, которые не поставили прививку от коронавируса. Он предложил отказывать им в услугах, а пенсионерам не дарить подарки на День Победы или День пожилых людей без QR-кода.

"Я привитый, приходит ко мне пенсионер на личный приём, меня заражает. Я не заболею, потому что привитый, но я носитель, прихожу туда, где сидит непривитый человек без антител, заражаю его. Мне зачем такой пенсионер нужен? Это не пенсионер — это враг настоящий", — сказал Нуриев.

Как сообщает KazanFirst, ранее на одном из закрытых совещаний Оперштаба Нуриев предложил управляющим компаниям не обслуживать непривитых жильцов.

"Объяснить надо, что весь персонал отказывается ходить к непривитым, это же заражение… Запрашивайте QR-коды тогда… У всех обслуживающих организаций работники должны написать, что отказываются идти. Но чтобы это шло не от нас, а от специалистов своих", — сказал Нуриев.

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