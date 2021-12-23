Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская после того, как неизвестный пробрался на территорию её дома, поделилась своими эмоциями с аудиторией в стихотворной форме.
Наталья Поклонская показала свои артистические способности, очень выразительно прочитав стихотворение.
"Высоцкий "Маски", — написала бывший прокурор Крыма в своём Instagram-аккаунте под видео.
Дипломат делала особый акцент на тех фразах, которые вяжутся с её страхами, пробудившимися в молодой женщине с особой силой после того, как в её жильё пытался проникнуть неизвестный. На фоне угроз, которые Поклонская получает нередко, такое событие произвело на Наталью гнетущее впечатление.
"И маски на меня глядят с укором,
Они кричат, что я опять не в такт,
Что наступаю на ноги партнёрам.
Что делать мне — бежать, да поскорей?" — выразительно сказала Наталья.
Ударение посол РФ сделала на слове "палач".
"И всё-таки мне неспокойно с ними:
А вдруг кому-то маска палача
Понравится — и он её не снимет?" — прочитала политический деятель
Особенно трагически в устах Поклонской прозвучал конец стихотворения.
"Уверен я, что мой анализ точен,
Что маски равнодушья у иных —
Защита от плевков и от пощёчин", — произнесла Наталья.
Подписчики политического деятеля похвалили Поклонскую за драматический талант.
"Актуальная тема, красивый стих со смыслом нашего времени";
"Сразу видно из души. Такая красивая милая девушка";
"Эх, Наташ, тяжело человеку с принципами и убеждениями в сегодняшних реалиях. Летишь на всех парах с желанием изменять и улучшать мир, а тебя вчерашние кумиры бьют по рукам и окружают заборами", — сочувствовали Наталье фолловеры.
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