Поклонская в стихах выразила свой страх после атаки на её дом: "Маска палача"

Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская после того, как неизвестный пробрался на территорию её дома, поделилась своими эмоциями с аудиторией в стихотворной форме.

Наталья Поклонская показала свои артистические способности, очень выразительно прочитав стихотворение.

"Высоцкий "Маски", — написала бывший прокурор Крыма в своём Instagram-аккаунте под видео.

Дипломат делала особый акцент на тех фразах, которые вяжутся с её страхами, пробудившимися в молодой женщине с особой силой после того, как в её жильё пытался проникнуть неизвестный. На фоне угроз, которые Поклонская получает нередко, такое событие произвело на Наталью гнетущее впечатление.

"И маски на меня глядят с укором,

Они кричат, что я опять не в такт,

Что наступаю на ноги партнёрам. Что делать мне — бежать, да поскорей?" — выразительно сказала Наталья.

Ударение посол РФ сделала на слове "палач".

"И всё-таки мне неспокойно с ними:

А вдруг кому-то маска палача

Понравится — и он её не снимет?" — прочитала политический деятель

Особенно трагически в устах Поклонской прозвучал конец стихотворения.

"Уверен я, что мой анализ точен,

Что маски равнодушья у иных —

Защита от плевков и от пощёчин", — произнесла Наталья.

Подписчики политического деятеля похвалили Поклонскую за драматический талант.

"Актуальная тема, красивый стих со смыслом нашего времени"; "Сразу видно из души. Такая красивая милая девушка"; "Эх, Наташ, тяжело человеку с принципами и убеждениями в сегодняшних реалиях. Летишь на всех парах с желанием изменять и улучшать мир, а тебя вчерашние кумиры бьют по рукам и окружают заборами", — сочувствовали Наталье фолловеры.

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