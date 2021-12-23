В профсоюзе рассказали о борьбе с отстранением учителей в период пандемии

В межрегиональном профсоюзе работников образования отметили, что учитель имеет право посетить врача перед вакцинацией. Ведомству приходилось сталкиваться с неправомерным отстранением педагогов из-за отсутствия прививки.

Сопредседатель профсоюза Всеволод Луховицкий рассказал Общественной Службе Новостей о том, как его активистов пытались отстранить от работы.

"Наш профсоюз работает с отстранениями своих членов. Я знаю только один серьёзный случай. Когда несколько наших активистов хотели отстранить, но там директор неправильно оформил все документы: приказ, требования, и мы, точнее, учитель при нашей помощи сумел это дело обжаловать", — сообщил он.

Важно, чтобы в этих разбирательствах не были нарушены права работников, за этим и следит профсоюз, заметил Луховицкий.

"Например, право на обращение к врачу за консультацией перед прививкой и так далее", — сказал он.

Ранее заслуженный учитель РФ и доктор педагогических наук Евгений Ямбург заявил, что учителям-антипрививочникам можно быстро найти замену. Нельзя допускать их к занятиям, это техника безопасности, добавил он.

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