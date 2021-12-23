Юрист, подавший в суд на Деда Мороза, готов к состязанию с Путиным

Петербургский юрист Игорь Мирзоев, который подал в суд на Дедушку Мороза, рассказал о желании посоревноваться с российским лидером Владимиром Путиным. При этом оппонент президента подчеркнул, что не боится ему проиграть.

"Если я правильно понял, Путин готов защищать Деда Мороза в качестве адвоката. Я бы с удовольствием встретился с Путиным в суде", — сказал Мирзоев, слова которого приводит Телеканал "360".

Юрист подчеркнул, что считает себя хорошим специалистом с верной позицией. Также он указал на существование акционерного общества "Дед Мороз". Вместе с этим Мирзоев выразил радость из-за широкого обсуждения этой темы в обществе.

Ранее Путин в ходе итоговой пресс-конференции отметил, что тоже является "юристом из Санкт-Петербурга", а также вступился за Деда Мороза. Президент напомнил Мирзоеву, что дедушка дарит подарки только хорошим мальчикам и девочкам, поэтому юристу надо понять, по какой причине он не получает желаемое вот уже 23 года.

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