В Московской области управляющая компания за счёт жителей добывала криптовалюту

В городе Одинцово Московской области управляющая компания зарабатывала на криптовалюте за счёт жильцов.

Как сообщают "Вести Подмосковья", майнинговую ферму, которая принадлежала УК "Альтернатива профи", нашли в подвале жилого дома на улице Кутузовская в Новой Трёхгорке.

Три устройства по добыче криптовалюты находились за несколькими закрытыми дверями и были подключены напрямую к электрощитовой дома.

Оборудование у сотрудника УК изъяли. Написано заявление в прокуратуру. По некоторым данным, ещё одна "ферма" находится в другом доме этой же управляющей компании. Но она не работает.

По словам некоторых экспертов, деятельность майнеров нужно обложить налогом из-за того, что при этом случается перепотребление электроэнергии.

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