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Масштабные учения десанта пройдут в Крыму и Краснодарском крае

Общество

Масштабные учения десантников начинаются сегодня в Крыму и Краснодарском крае. Они пройдут под руководством командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова.

Масштабные учения десанта пройдут в Крыму и Краснодарском крае

Как сообщает ТАСС, учения стартуют на крымском военном полигоне "Опук". Во время них отработают боевые стрельбы десантно-штурмовых, артиллерийских подразделений и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты. Также будет произведено разминирование местности и прикрытие солдат от воздушного нападения.

"Военнослужащие выполнят огневые задачи и поразят мишени на различных дальностях", — сказано в сообщении.

Будут отработаны и десантно-штурмовые действия на вертолётах.

Учения под Новороссийском на полигоне "Раевский" начнутся 24 декабря. Десантники отработают приёмы ведения боя на коротких дистанциях.

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Автор: Олеся Киреева, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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