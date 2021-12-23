Масштабные учения десанта пройдут в Крыму и Краснодарском крае

Масштабные учения десантников начинаются сегодня в Крыму и Краснодарском крае. Они пройдут под руководством командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова.

Как сообщает ТАСС, учения стартуют на крымском военном полигоне "Опук". Во время них отработают боевые стрельбы десантно-штурмовых, артиллерийских подразделений и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты. Также будет произведено разминирование местности и прикрытие солдат от воздушного нападения.

"Военнослужащие выполнят огневые задачи и поразят мишени на различных дальностях", — сказано в сообщении.

Будут отработаны и десантно-штурмовые действия на вертолётах.

Учения под Новороссийском на полигоне "Раевский" начнутся 24 декабря. Десантники отработают приёмы ведения боя на коротких дистанциях.

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