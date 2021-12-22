В Китае скончалась старейшая жительница страны

В Китае в возрасте 135 лет умерла женщина, которая условно считалась самым старым человеком в мире. Альмихан Сейити, которая родилась во времена династии Цин, ушла в окружении своей семьи.

Г-жа Сейити, дважды болевшая раком, умерла дома в четверг на прошлой неделе. По всей видимости, она родилась 25 июня 1886 года. По идее, она была на 17 лет старше японской долгожительницы Канэ Танака, которая была внесена в Книгу рекордов Гиннесса, пишет издание The Sun.

Представители Книги рекордов Гиннесса сообщили, что ее не приглашали для независимой проверки возраста. Записи о рождении г-жи Сейити невозможно проверить из-за отсутствия данных переписи населения в отдаленных регионах страны во время династии Цин, особенно для этнических меньшинств.

По сообщениям китайских государственных СМИ, Сейити вышла замуж в 17 лет, а ее муж скончался в 1976 году. Китаянка любила петь и играть на музыкальных инструментах.

Говорят, что до самой смерти она была вполне здорова, все еще могла слышать и видеть, но больше не могла ходить. В прошлом году члены ее семьи сказали, что она "любит толпу".

В Книге рекордов Гиннесса француженка Жанна Луиза Кальман была признана старейшим человеком в мире. Она умерла в 1997 году в возрасте 122 лет.