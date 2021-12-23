Директор школы: Родители вспоминают о школе в конце четверти — что-то тут не так

Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой, рьяно, порой с кулаками, отстаивающий права девочки там, где, как ему кажется, их нарушают, своей последней выходкой — нападением на завкафедрой психфака после экзамена, проваленного дочерью, — напомнил многим родителям, что вторая учебная четверть подходит к концу. И пора бы уже вмешаться в образовательный процесс.

Что, по словам заслуженного учителя РФ, директора117-ой московской школы Ирины Бабуриной, многие уже и без напоминания начали делать. А именно — требовать от учителей хорошие оценки для своих детей.

— Всю четверть они не помнили, что их дети учились в школе, а в конце вдруг вспомнили, — посетовала педагог в беседе с корреспондентом Pravda. Ru.

— А как взрослый человек должен реагировать, если у ребёнка что-то не получается в школе? Ну, в самом деле же не истерить, требуя отметки?

— Для начала, вспомнить, что эта четверть — ещё не конец всего учебного года. И жизни. Тут надо просто грамотно посмотреть, почему у ребёнка что-то где-то не получается. Потому что он сам лентяй и ничего не делал, или потому что он что-то не понимал? Выяснить, как часто он обращался к учителям с просьбой?

Ведь учителя тоже разные бывают. Основная масса учителей — грамотные и толковые специалисты. Но есть среди нас и такие, которые прочитали, ответили на вопросы и всё. Таких, к счастью, мало, но всё равно они есть. Это во-первых.

Я думаю, что нужно просто:

грамотно разобраться, понять причину проблемы. Если она есть. А не бежать сразу выяснять, почему "4", а не "5"; "3", а не "4" и так далее;

в нормальной и спокойной обстановке выяснить, какие оценки были, какие работы были, подойти к преподавателю, с предметом которого есть проблемы и выяснить, в чём они, чтобы дальше можно было работать.

Вот так только. Спокойно и конструктивно.

— Насколько родители должны быть включены в процесс школьного обучения: сидеть с уроками, тотально контролировать, отдать чаду "на откуп" или как-то ещё?

— Здесь однозначного ответа нет. Каждый ребёнок уникальный.

Есть дети, которые без тотального контроля над собой ничего делать не будут.

Есть дети, наоборот, которым никакого контроля не надо. Они обладают прекрасной памятью, быстро схватывают, достаточно внимательно всё слушают на уроке, домой прийти — только закрепить то, что сделал учитель, прорешать по тому алгоритму, который им был предложен.

Я сейчас сталкиваюсь с тем, что есть часть родителей, которые полностью исключены из этого процесса. На мой взгляд, это неправильно. Родители должны знать, чем занимается ребёнок. Даже если не всегда и не по всем предметам могут помочь.

Но иметь связь с ребёнком и понимать, всё ли у него получается, почему есть (если есть) какие-то проблемы и в чём они — во взаимодействии с классом, с учителем, или он просто лентяй — родители должны.

Не надо "целыми днями сидеть и учить уроки". Уроки должен ребёнок делать, а не родитель. Родитель должен помочь, если есть какая-то проблема и проверить.

На деле же некоторые родители вообще не знают, чем занимается в школе ребёнок, ни разу в руки не брали тетради своих детей. А вот "вытрясать оценки" они могут. Что-то тут не так.

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