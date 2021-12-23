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Директор школы: Родители вспоминают о школе в конце четверти — что-то тут не так

Общество

Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой, рьяно, порой с кулаками, отстаивающий права девочки там, где, как ему кажется, их нарушают, своей последней выходкой — нападением на завкафедрой психфака после экзамена, проваленного дочерью, — напомнил многим родителям, что вторая учебная четверть подходит к концу. И пора бы уже вмешаться в образовательный процесс.

Директор школы: Родители вспоминают о школе в конце четверти — что-то тут не так

Что, по словам заслуженного учителя РФ, директора117-ой московской школы Ирины Бабуриной, многие уже и без напоминания начали делать. А именно — требовать от учителей хорошие оценки для своих детей.

— Всю четверть они не помнили, что их дети учились в школе, а в конце вдруг вспомнили, — посетовала педагог в беседе с корреспондентом Pravda. Ru.

А как взрослый человек должен реагировать, если у ребёнка что-то не получается в школе? Ну, в самом деле же не истерить, требуя отметки?

— Для начала, вспомнить, что эта четверть — ещё не конец всего учебного года. И жизни. Тут надо просто грамотно посмотреть, почему у ребёнка что-то где-то не получается. Потому что он сам лентяй и ничего не делал, или потому что он что-то не понимал? Выяснить, как часто он обращался к учителям с просьбой?

Ведь учителя тоже разные бывают. Основная масса учителей — грамотные и толковые специалисты. Но есть среди нас и такие, которые прочитали, ответили на вопросы и всё. Таких, к счастью, мало, но всё равно они есть. Это во-первых.

Я думаю, что нужно просто:

  • грамотно разобраться, понять причину проблемы. Если она есть. А не бежать сразу выяснять, почему "4", а не "5"; "3", а не "4" и так далее;
  • в нормальной и спокойной обстановке выяснить, какие оценки были, какие работы были, подойти к преподавателю, с предметом которого есть проблемы и выяснить, в чём они, чтобы дальше можно было работать.

Вот так только. Спокойно и конструктивно.

Насколько родители должны быть включены в процесс школьного обучения: сидеть с уроками, тотально контролировать, отдать чаду "на откуп" или как-то ещё?

— Здесь однозначного ответа нет. Каждый ребёнок уникальный.

  • Есть дети, которые без тотального контроля над собой ничего делать не будут.
  • Есть дети, наоборот, которым никакого контроля не надо. Они обладают прекрасной памятью, быстро схватывают, достаточно внимательно всё слушают на уроке, домой прийти — только закрепить то, что сделал учитель, прорешать по тому алгоритму, который им был предложен.

Я сейчас сталкиваюсь с тем, что есть часть родителей, которые полностью исключены из этого процесса. На мой взгляд, это неправильно. Родители должны знать, чем занимается ребёнок. Даже если не всегда и не по всем предметам могут помочь.

Но иметь связь с ребёнком и понимать, всё ли у него получается, почему есть (если есть) какие-то проблемы и в чём они — во взаимодействии с классом, с учителем, или он просто лентяй — родители должны.

Не надо "целыми днями сидеть и учить уроки". Уроки должен ребёнок делать, а не родитель. Родитель должен помочь, если есть какая-то проблема и проверить.

На деле же некоторые родители вообще не знают, чем занимается в школе ребёнок, ни разу в руки не брали тетради своих детей. А вот "вытрясать оценки" они могут. Что-то тут не так.

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Школа и школьники: ящик Пандоры открыт?
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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