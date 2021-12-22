МЧС напомнило россиянам о правилах запуска фейерверков

Россиянам напомнили о правилах безопасности при обращении с фейерверками, а также о штрафах за запуск в неположенном месте.

Как пишет MK.RU, об этом рассказал во время брифинга в Москве директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев. По его словам, человек в состоянии алкогольного опьянения даже не читает инструкцию.

"Да, на пиротехнических изделиях пишут правила обращения с ними, на каком расстоянии от лица поджигать, безопасную дистанцию. Но человеку, который перепил спиртного, эти предупреждения без толку. Буква губит, а дух животворит, как говорится", — сказал Еникеев.

Также он сказал, что у каждого дома должен быть огнетушитель: порошковый или углекислотный. Он нужен на случай, если загорится ёлка. Также специалист советует выключать гирлянду на ночь.

Еникеев напомнил о штрафах за нарушение мер безопасности при запуске фейерверков. По всей России традиционно будут проводиться рейды. В 2020 году было составлено свыше 1000 протоколов.

"Полиция активно помогает. Но большинство случаев — это не рейды, а обработка жалоб от жильцов и соседей. Надо не злоупотреблять… нормативно работать с пиротехническими изделиями, с хлопушками", — сказал Еникеев.

Штраф за запуск фейерверков в неотведённом для этого месте от 1,5 до 5 тысяч рублей для физических лиц, для должностных — 30 тысяч, для юридических лиц — до 40 тысяч рублей.

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