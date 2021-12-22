В МГУ заявили, что Теплякова не присутствовала на занятиях с сентября

Девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова не посещала пары с восьмого сентября. Об этом рассказали в пресс-службе факультета психологии. Также представители вуза заявили, что действия отца девочки создают угрозу её ментальному и физическому здоровью.

Как подчеркнули в пресс-службе, в факультете не получили необходимые документы, которые доказывают уважительные причины отсутствия Тепляковой во время занятий. Вместе с этим работники МГУ подчеркнули, что поведение и слова родителей студентки нельзя назвать адекватными: они лгут о других учащихся и сотрудниках вуза.

"Всё это не может не создавать потенциальную угрозу психологическому благополучию, психическому развитию и физическому здоровью девятилетней девочки. Неоднократные разъяснения на эту тему, к нашему большому сожалению, не были восприняты родителями", — сказали собеседники ТАСС.

Ранее сообщалось, что отец Тепляковой устроил скандал и атаковал завкафедрой в университете. Девочка неправильно ответила педагогу, из-за чего расстроилась, выбежала из аудитории. Папа студентки с криком напал на работника МГУ. Из-за этого пришлось позвонить в полицию. Также отца Тепляковой закрыли в помещении, чтобы избежать драки. Об этом рассказали в пресс-службе университета.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.