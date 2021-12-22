В МИД РФ предупредили о радикализации населения из-за пандемии COVID-19

Заместитель руководителя МИД России Олег Сыромолотов сообщил о радикализации населения в некоторых странах. По данным дипломата, этот процесс происходит из-за социально-экономических последствий пандемии коронавируса.

О проблеме возникновения более радикальных взглядов граждан Сыромолотов рассказал в ходе Второго международного семинара по противостоянию терроризму. Боевики экстремистских движений легче влияют на людей и заставляют их вступать в соответствующие организации, заявил замминистра иностранных дел РФ.

"Социально-экономические последствия коронавируса в ряде стран мира дополнительно создают почву для радикализации населения, которая упрощает для террористических организаций задачу вербовки новых сторонников, проведения террористических атак, информационно-пропагандистских акций", — сказал Сыромолотов, слова которого приводит РИА Новости.

Также он подчеркнул необходимость борьбы с террористами. Данное противодействие должно оставаться безусловным приоритетом в международных отношениях, отметил замминистра.

Ранее 26 ноября в Карачаево-Черкесской Республике предотвратили теракт. По данным ФСБ, двух вооружённых боевиков нейтрализовали в горах в ходе перестрелки.

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