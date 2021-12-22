Пострадавшим в ДТП могут увеличить выплаты по ОСАГО в четыре раза

Пострадавшим в ДТП могут увеличить выплаты по ОСАГО в 4 раза. Законопроект после обсуждения с профильными ведомствами рассмотрят в 2022 году. Если его примут, то полис также подорожает.

Как сообщают "Ведомости", выплаты пострадавшим в ДТП могут вырасти до двух миллионов рублей.

"Минфин договорился с профильными ведомствами о ключевых изменениях системы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Они предусматривают повышение порога по выплатам за ущерб жизни и здоровью, а также запрещают учитывать возраст автомобиля при расчете компенсации", — говорится в сообщении.

Новые предложения об изменении в законе обсудили 17 декабря представители Банка России, Российского союза автостраховщиков, МВД и Минтранса.

Сейчас пострадавшему в ДТП с общественным транспортом выплачивают до 2 миллионов рублей, с обычным автомобилем — 500 тысяч рублей.

Нововведение приведет к подорожанию ОСАГО, но эксперты говорят, что выгода будет выше эффекта изменения цены полиса.

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